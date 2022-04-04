Детская шалость с огнём стала причиной пожара на балконе в Коврове. В понедельник, 4 апреля, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в квартире в

Детская шалость с огнём стала причиной пожара на балконе в Коврове. В понедельник, 4 апреля, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в квартире в Коврове. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцы выяснили, что горение происходило на балконе одной из квартир. Пожарные сформировали звенья газодымозащиты и вошли в квартиру