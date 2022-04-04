К концу 2022 года компания «Автодор» планирует сдать два участка платной трассы М-12...

К концу 2022 года компания «Автодор» планирует сдать два участка платной трассы М-12 «Москва-Казань» — в Московской и Владимирской областях. Обещают запустить движение параллельно Южному обходу города Владимира.Сейчас на этом этапе будущей скоростной дороги идет работа на развязке с М-7 «Волга» на 91-м км, на развязке с Р-132 «Золотое кольцо» (кольцевая автомобильная дорога федерального значения через Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Гусь-Хрустальный). В планах строителей уже в IV квартале 2022 года запустить рабочее движение по 17-ти км из 37-ми км второго этапа М-12. Это позволит разгрузить дорожную сеть Владимирской области, в том числе переключить часть трафика с Южного обхода Владимира, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».По территории Владимирской области проходят 1,2 и 3 этапы М-12 протяженностью 219,4 км. Здесь работы развернуты на всем протяжении. На 171-м км идет устройство земляного полотна, ведутся работы на 59 из 75 искусственных сооружений. На трех этапах работает более трех тысяч человек и 945 единиц техники.«В этом году запустим еще движение по 22 км 0-го этапа М-12 в Московской области от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до А-108. Таким образом, автомобилисты смогут проехать в конце 2022 года по 39 км М-12», — отметил председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.М-12 является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Дорога протяженностью 811 км свяжет Москву с Казанью, объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республику Чувашию и Республику Татарстан. Реализация проекта позволит обеспечить скоростное автомобильное сообщение между крупнейшими центрами экономического роста Центрального и Приволжского федеральных округов, интегрированное с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России и международных транспортных коридоров в целях реализации транзитного потенциала нашей страны, а также повысить безопасность и качество автомобильного движения на территории регионов тяготения М-12. Время в пути от Москвы до Владимира сократится в два раза. Станут доступнее туристические жемчужины Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Фото: russianhighways.ru/