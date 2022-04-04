Собственники квартир переживают, что процедура может ещё больше затянуть срок сдачи новостроек.

Фонд развития территорий 30 марта подал в Арбитражный суд о банкротстве ООО «Интерстройвладимир», которая строит ЖК «Дуброва-парк-2». Собственники квартир переживают, что процедура может ещё больше затянуть срок сдачи новостроек.История с жилым комплексом тянется с 2017 года. За это время в эксплуатацию ввели две многоэтажки. Сейчас срок сдачи ещё трёх объектов - 2024 год. В них располагается 845 квартир. В марте на застройщика завели«Компании изначально не имели реальной возможности реализовать свои планы. По версии следствия, деньги клиентов были похищены», - прокуратура.Недавно власти заявили, что один из домов ЖК «Дуброва парк» будет достроен. По второму - проводятся консультации. Об этом Александр Авдеев рассказал во время еженедельного видеоотчёта.«Ко мне обращались дольщики, которые переживают за сдачу . У нас постоянно идут консультации по ряду вопросов. Речь идёт о компаниях «ИнтерСтройВладимир» и «ИнтерСтройПлюс». По одному объекту у нас есть решение. В ближайшее время мы его озвучим. Дом достроят. По второму, который находится в низкой стадии готовности, есть большие сомнения. Это не значит, что мы не общаемся. Мы каждую неделю ищем пути выхода из ситуации. Сначала мы хотим изучить вопрос, а потом предметно встретиться с жителями для обсуждения, что бы было конкретное решение, а не планы, которые часто остаются на бумаге. Мы обязателько конкретизируем способ выхода из положения», -Губернатор заявил, что вместе с прокурором области Владиславом Малкиным держит на контроле вопрос возведения многоквартирных домов.Тем временем, в минувшие выходные, дольщики собрались в парке «Дружба», где обсудили проблему сдачи МКД и свои дальнейшие действия.Они сообщили, что 28 марта состоялось заседание под председательством заместителя губернатора Германа Елянюшкина, на котором принято решение передать ЖК в Фонд развития территорий. Собственники квартир опасаются, что это приведёт к нежелательному результату - выплате компенсаций. В связи с этим они просят прокурора Владимирской области Владислава Малкина разобраться в этом вопросе и помочь ускорить его решение в пользу людей.Добавим, что Фонд также может взяться за достройку домови и ввести их в эксплуатацию, но при раскладе, когда степень их готовности не ниже 80%. По информации самих жителей, два корпуса готовы на 80% и 86%, ещё один - на 15%.