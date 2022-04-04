Гражданин Белоруссии сядет на скамью подсудимых за организацию лаборатории по производству наркотиков во Владимирской области. Следствием установлено, что являясь членом организованной

Гражданин Белоруссии сядет на скамью подсудимых за организацию лаборатории по производству наркотиков во Владимирской области. Следствием установлено, что являясь членом организованной преступной группы, с конца лета 2020 года по апрель 2021 года, обвиняемый принимал участие в производстве синтетических наркотических средств в передвижной лаборатории. Ее организовали в лесном массиве на территории Александровского района Владимирской области. В