Накануне в воскресенье День рождения отметило областное телевещание. 33 года назад 3 апреля в эфир...

Накануне в воскресенье День рождения отметило областное телевещание. 33 года назад 3 апреля в эфир вышли первые передачи областной студии. По сути, это важнейшая дата в истории ГТРК "Владимир", главной телекомпании тридцать третьего региона. Каким был тот эфир? О людях - в кадре и за кадром, для которых телевидение стало судьбой - Кристина Иванова.- Ребята показывают последние танцевальные тренды...Монтажка. Последний этап. Иногда здесь продолжают "клеить" сюжеты на эфир даже после его начала. Наш зритель всё должен увидеть первым.- В эфире региональные новости на телеканале Россия. В студии Дмитрий Горкин, здравствуйте.ГТРК "Владимир" сегодня - это 12 новостных выпусков в день, авторские программы, интервью. Много новых лиц, для которых компания стала еще и журналистской школой.Любовь Клюквина, корреспондент, ведущая:- Мне очень нравится делать про людей, про события, про темы, которые кажутся многим скучными. Делать их интересными и порой открывать для себя много нового. Я очень люблю свою работу. И всегда на нее бегу с радостью. И хочу сказать, что, мне кажется, нам очень повезло с профессией.В свое дело здесь влюблен каждый. Командировки в дальние районы области, ночные съемки, прямые включения - уже 33 года ни одно важное событие не обходится без наших корреспондентов и операторов.Кристина Иванова, корреспондент:- А это лицо нашего канала - главная вестийная студия. Здесь 33 года подряд, семь дней в неделю проходят эфиры, из которых жители Владимирской области узнают самое важное и интересное о жизни родного региона. Но самый первый эфир 3 апреля 1989 года прошел не здесь и в совершенно других условиях.Вот тут, в небольшом помещении, размещались ведущие и камера. От режиссеров отделяла стеклянная стена. Главную студию не успели подготовить к вещанию, вспоминает Татьяна Воронцова - одна из первых владимирских дикторов. Она и Елена Смирнова прошли отбор и стали главными лицами областных новостей, встретив на студийном посту и самые болезненные годы для страны. Все оперативные вести федерального масштаба находили отражение в местном вещании.- Парламентарии создали штаб обороны и направили в воинские части призыв немедленно явиться на защиту парламента с табельным оружием. Армия пока остается нейтральной. Теперь о ситуации в нашей области. Предлагаем интервью с Геннадием Волковым, первым заместителем главы областной администрации.Первые утренние новости, первые трансляции игр "Торпедо", любимица зрителей "Музыкальная открытка" - региональное телевидение смотрели все. Многие из тех, кто создавал областной канал, верны профессии и сейчас. Директор ГТРК "Владимир" Андрей Филинов пришел сюда на постоянную работу в 1996-м. Но свой первый эфир в нашей студии он провел как раз 33 года назад. Молодой журналист, приглашенный на программу ведущей Лидией Васильевой, думал, что будет запись.Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир":- И она говорит за секунду до того, как мы выходим в эфир: "Это прямой эфир... Здравствуйте, уважаемые телезрители!". И вот так вот, во второе мое появление на телевидении оказалось, что я работал в прямом эфире. Как все изменилось? Ну, изменилась не только техника, изменились принципы работы. Мы стали гораздо более оперативны. Для нас ведь новость, которая случилась сегодня утром, показать ее завтра вечером уже невозможно. Да даже если сегодня днем, да даже если сегодня вечером - мы должны выйти в прямой эфир.В прямом эфире велись и трансляции из районов области. Таким традиционным марафоном был, например, Фатьяновский праздник в Вязниках. Много лет за эти эфиры отвечала режиссёр Марина Баранова. Благодаря передвижной телевизионной станции посмотреть весь концерт могли в любом уголке региона. Особое отношение к эфиру, всегда, было у всей команды.Марина Баранова, режиссер ГТРК "Владимир":- Это оборудование позволяет нам вести запись концертов, праздников со всех площадок области и самое главное - позволяет нам делать прямые трансляции. Но самое-то главное, наверное, не в том, что у нас уникальное оборудование, главное то, что у нас совершенно уникальная инженерная группа. Я бы с ними даже пошла в разведку.Режиссерская и операторская группы даже отправлялись в район накануне - для подготовки техники к вещанию. Чтобы не подвести преданного зрителя.Мария Платанюк, начальник службы информации ГТРК "Владимир":- Много лет назад, приходя из школы, я включала вторую кнопку и смотрела музыкальную открытку с Татьяной Воронцовой. И кто бы мог подумать, что я много лет спустя стану частью Владимирского областного телевидения? ГТРК "Владимир" для меня по-настоящему родная компания и это единственная запись в моей трудовой книжке. Я иногда думаю: что такое телевидение? Часть ли это жизни? Нет, это не часть. Это просто жизнь.Сегодня наша компания масштабно обновила оборудование и в полной мере соперничает с новыми медиа. При этом оставаясь для владимирцев первым своим телевидением.Кристина Иванова, Александр Голубев.Вести "Владимир"