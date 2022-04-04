Такое решение принял владимирский обком партии.

Игорь Прокопенко займёт в Законодательном Собрании Владимирской области. Такое решение принял владимирский обком КПРФ. На прошлой неделе региональные парламентарии лишили народного избранника своих полномочий.Из-за того, что Максим Леонардович прошёл по списку, после его выхода из фракции компартия могла отдать мандат любому из 60 зарегистрированных на выборах кандидатов. В результате коммунисты остановились на руководителе Судогодского райкома.Игорь Владимирович родился 26 апреля 1964 года в городе Болград Одесской области УССР. Окончил ПТУ №33 во Владимире. Получил специальность «Радиомонтажник радиоаппаратуры и приборов». После службы в армии работал в МВД. В 1987 году занимался ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС.В начале 90-х начал работать в школе. Прошёл путь до директора учреждения. Впоследствии занимал различные руководящие посты, в том числе в сельских поселениях Судогодского района. Сегодня будущий депутат возглавляет компанию «Комстройсервис».Свой мандат он получит на ближайшем заседании Заксобрания. В каких комитетах Игорь Прокопенко планирует трудиться на благо владимирцев пока не сообщается.