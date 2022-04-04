4 апреля в 7.20 в Коврове произошел пожар в одной из квартир на улице Запольной в доме №30. На...

4 апреля в 7.20 в Коврове произошел пожар в одной из квартир на улице Запольной в доме №30.На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие к месту вызова пожарные подразделения в ходе разведки выяснили, что горение происходило на балконе одной из квартир, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Пожарные сформировали звенья газодымозащиты и вошли в квартиру на разведку. В квартире оказался ребёнок 9 лет. Как выяснилось позже, мальчик остался дома один и играл с зажигалкой. В результате шалости загорелось сохнущее на балконе белье, от него моментально вспыхнул пластиковый потолок. Мальчик не растерялся и к моменту прибытия сотрудников МЧС сам потушил огонь. Пожарные обследовали квартиру и убедились, что ничего больше не горит.Как уточняют дознаватели МЧС России, о пожаре сообщили прохожие.В результате пожара пострадало имущество на балконе. Площадь пожара составила 0,5 кв. м.Главное управление МЧС России напоминает родителям и законным представителям о необходимости разъяснять детям, что игры с огнём опасны. Нельзя допускать нахождения малолетних детей без присмотра.К сожалению, с начала года на пожарах во Владимирской области уже погибли 2 ребёнка.Фото: https://33.mchs.gov.ru/