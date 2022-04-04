Владимирские общественники намерены пожаловаться в ФАС на один из сетевых магазинов.

Владимирские общественники намерены пожаловаться в ФАС на один из сетевых магазинов. В одной из торговых точекВолонтёры проекта «Народный контроль» проверили ряд супермаркетов на предмет повышения цен на продукты питания. Мониторинг проводился по 20 позициям: хлеб, молоко, масло, гречка, рис, макароны, мука, соль, сахар, картофель, капуста, лук, морковь, говядина, свинина, мясо птицы, яйца куриные, чай.«Данные из районов сводятся два раза в неделю. Пока пиковых повышений не выявлено, но общий рост цен наблюдается», - рассказал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая России» Дмитрий Семёнов.Почти во всех районах Владимирской области фиксируется локальный дефицит дешёвой гречневой крупы и сахара. Рекордсменом стала капуста по цене 139,9 рубл яза килограмм.«На ценнике указано, что она нового урожая. Однако покупатели жалуются, что под видом свежей продают прошлогоднюю», - добавил Семёнов.Активисты решили обратиться в антимонопольную службу. Надеемся, что сообщат о результатах.