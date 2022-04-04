ВТБ по итогам марта этого года принял 7,2 тысячи обращений на подключение кредитных каникул в рамках 106-ФЗ. В сравнении с апрелем 2020 года, когда в банк поступило свыше 17,6 тысячи обращений, ..

ВТБ по итогам марта этого года принял 7,2 тысячи обращений на подключение кредитных каникул в рамках 106-ФЗ. В сравнении с апрелем 2020 года, когда в банк поступило свыше 17,6 тысячи обращений, клиенты пока в 2,5 раза реже прибегают к отсрочке платежей.С начала работы в рамках 106-ФЗ в марте ВТБ принял более 7,2 тысячи заявок от розничных клиентов по кредитным каникулам. От общего числа обращений порядка 50% занимает ипотека, 32% – кредиты наличными, 15% – кредитные карты. Оставшаяся часть приходится на автокредиты.Максимальный размер кредита на дату его предоставления, по которому можно оформить отсрочку, установлен в размере 300 тыс. руб. по потребительским кредитам или автокредитам без залога, 700 тыс. по залоговым автокредитам, 100 тыс. руб. по кредитным картам. По ипотеке размер кредита для Москвы не должен превышать 6 млн руб., в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах, входящих в ДФО, – 4 млн руб., для Ленинградской области и иных регионов – 3 млн руб.«В текущих условиях ВТБ предлагает самые доступные решения, способные быстро снизить долговую нагрузку заемщиков. Для всех розничных клиентов, кто сегодня может столкнуться с финансовыми сложностями, мы одними из первых на рынке стали работать по государственным каникулам и значительно упростили собственную программу отсрочки. За первый месяц работы по новой госпрограмме мы получили свыше 7 тысяч клиентских обращений, при этом фиксируем, что их поток пока в 2,5 ниже, чем за первый месяц пандемии 2020 года. ВТБ всегда готов оперативно помочь клиентам и предложить индивидуальное решение их финансовых вопросов», – прокомментировал Михаил Сероштан, начальник управления «Общепродуктовые сервисы», вице-президент ВТБ.В рамках 106-ФЗ розничные клиенты банка могут воспользоваться программой, если их доход за месяц до обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом 2021 года. Льготный период возможен на срок до 6 месяцев. Проконсультироваться и подключить каникулы можно дистанционно в контакт-центре банка, в чат-боте ВТБ Онлайн. Для кредитных карт их можно дополнительно оформить через ВТБ Онлайн за пару кликов, для этого в настройках карты надо найти меню «Кредитные каникулы». Программа действует до 30 сентября 2022 года.Дополнительно ВТБ разработал собственную программу каникул с упрощенной схемой подключения. Клиенты банка могут их получить независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов. В рамках программы суммы потребительских кредитов и автокредитов не ограничены, кредит по ипотеке не должен превышать 20 млн рублей. Воспользоваться каникулами могут клиенты, у которых на момент обращения нет просроченной задолженности и выплачено минимум 6 платежей по кредиту.