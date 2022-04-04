Ковровчане собрали 24 тысячи голосов в пользу присвоения городу почетного звания Город трудовой...

Ковровчане собрали 24 тысячи голосов в пользу присвоения городу почетного звания "Город трудовой доблести".Это инициатива владимирского регионального союза машиностроителей России, которую поддержали 11 объединений профсоюзов города. Глава Коврова Елена Фомина передала пакет документов депутату Госдумы Игорю Игошину. Он доставит подписные листы в Российскую Академию Наук. В годы Великой Отечественной Войны в Коврове выпустили более миллиона единиц различного вооружения - автоматы, ручные и танковые пулеметы, авиационные пушки и противотанковые ружья.В 2011-ом году, напомним, Коврову был присвоен статус "Городвоинской славы".