Основатель всероссийской общественной организации Дети войны Людмила Бундина отмечает свой...

Основатель всероссийской общественной организации "Дети войны" Людмила Бундина отмечает свой юбилей. Врио первого заместителя Губернатора Дмитрий Лызлов передал ей поздравления от главы региона Александра Авдеева.Под руководством Бундиной организация "Дети войны" получила всероссийский статус.Она занимается организацией различных патриотических проектов посвященных Великой Отечественной войне. Например, хоровой фестиваль "на волне Великой Победы", музей "Наше военное детство"- единственный в России