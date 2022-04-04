В горадминистрации объявили общественные обсуждения.

Мэрия Владимира объявила о проведении общественных обсуждений по вопросу границ туристского центра, а также мероприятий, направленных на создание комфортной среды для владимирцев и гостей города.Цель - сформировать новые туристические маршруты и привлечь в областной центр как можно больше путешественников. С конкурсной документацией по проектированию туристского кода центра областной столицы можно ознакомиться по .Общественное обсуждение пройдёт с 4 по 22 апреля.Предложения горожан принимаются по адресу: Октябрьский проспект - 47, кабинет № 3, а также по электронной почте: .Номер телефона для справок: 53-56-40.