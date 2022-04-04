Эксперты по недвижимости развеяли мифы о покупке и продаже квартир.

Эксперты по недвижимости развеяли мифы о покупке и продаже квартир.Недвижимость проще купить, чем продать? И всегда ли у покупателя ограниченный бюджет на приобретение недвижимости? Мифов вокруг покупки и продажи жилья сформировалось много, поэтому эксперты Topnovostroek и МБК решили их развеять. Рассказываем о популярных мифах о недвижимости с примерами, и опровергаем их с объяснениями.Проще покупать недвижимость по сравнению с покупкойВ обществе сложилось мнение, что купить квартиру можно за неделю, а продавать придется почти год. Но если следовать технике продаж, продать объект удастся за месяц, а на покупку уйдет не менее года.Пример. Максим и Ирина восемь лет живут с родителями и воспитывают двух несовершеннолетних детей. Супруги продали квартиру, доставшуюся по наследству с третьего показа. На продажу ушло три недели. Думали, что купить квартиру будет еще проще, но в выбранном районе они не могли найти подходящий вариант. Продавали квартиру по завышенной цене без ремонта, или дом их не устраивал. Купить двухкомнатную квартиру супруги смогли через восемь месяцев поиска, но в другом районе.Продаются все квартиры на рекламных порталахЕсли увидели объявление о продаже квартиры, устраивает цена, район, фотографии, то это не значит, что купите недвижимость. Продавец выставил объявление о продаже по нескольким причинам. Чаще всего — для продажи, но есть и другие варианты.Пример. Собственник хочет посмотреть, будет ли спрос на его недвижимость и сколько дадут за квартиру. После предварительной оценки лот убирается с рекламных площадок. Другая ситуация — продавец пытается избавиться от объекта из-за проблем с документами. Если цена занижена, проверьте документы. Бывает и такое, что собственник поругался с родственниками или членами семьи, поэтому продает квартиру, выставляет низкую цену. Но после примирения с членами семьи убирает объект с продажи.У покупателя всегда ограничен бюджетЭто неправда. Покупатель при покупке недвижимости закладывает в бюджет и стоимость отделки, покупку мебели. Чаще всего покупатель смотрит квартиры, на которые у него есть деньги с запасом.Пример. Семейная пара искала двухкомнатную квартиру без отделки. В выбранной локации найти ничего не могли. Тогда они купили трехкомнатную квартиру, цена которой обошлась на 2,5 млн руб. дороже ранее запланированного бюджета. Семейная пара просто отдала деньги, отложенные на ремонт, и решила жилищный вопрос.Зачем нанимать юриста, если все проверит банк?Покупатели думают, что если сделку заключают через банк, никакие документы им проверять не надо. Все за них сделают сотрудники банка, поэтому юристы и агенты — это трата денег. Но банк защищает только свои интересы, а не покупателя. Тщательно проверять документы кроме вас никто не будет. Если не разбираетесь, можете попасть в неприятную ситуацию или купить квартиру с обременениями, несколькими собственниками.Пример. Алексей покупал двухкомнатную квартиру в Москве по цене на 2 млн руб. ниже рыночной. Реальная цена объекта —12 млн руб., а его продавали за 10 млн. Сделку Алексей планировал проводить самостоятельно без участия агентов и юристов. Но знакомый адвокат Алексея проконсультировался с другом, который специализируется на недвижимости и выяснил следующее. Квартиру продавала соседка хозяйки, которая живет в Молдавии. Сюда приезжать она не собиралась, а документы, дающие право вступления в собственность утеряны. От такой сделки все отказывались, потому что в случае продажи права собственности не переходят новому владельцу.Подводим итоги: мифы о продаже недвижимостиПокупка квартиры на практике занимает больше времени по сравнению с продажей. Объект, который понравится покупателю по цене и параметрам можно искать годами.Не каждую квартиру в объявлении купишь по ряду причин. Например, собственник просто хочет узнать спрос на свою недвижимость.Бюджет у покупателя далеко не всегда ограничен. Чаще всего помимо суммы на покупку квартиры закладывается бюджет на ремонт жилья, покупку мебели.Сделку с недвижимостью лучше проводить через юриста, иначе можно купить объект с обременениями.