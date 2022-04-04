К началу 2022 года во Владимирской области проживали 1, 32 млн человек.

За три года естественная убыль населения Владимирской области составила почти 44 тысячи человек, что составляет около 3,1%. В демографическом рейтинге, сформированном на основе данных Росстата, наш регион занимает 72 место из 85.Если сравнивать с соседями, то прирост отмечается лишь в Московской области. При чём за счет мигрантов. У других субъектов ситуация не сильно лучше, чем на владимирской земле.Нижегородская область - минус 2,2% и 52 место. Ярославская потеряла 2,56% и заняла 59 строчку. Рязанцев стало меньше на 2,6%(62 место). В Ивановской области население сократилось на 2,71%(67 место). В целом количество жителей увеличилось лишь в 20 субъектах.Среди причин убыли владимирцев - снижение рождаемости, рост смертности и сокращение миграционного потока.Добавим, что в 2021 году в регионе зарегистрировано 28,6 тысячи смертей, что на 16% больше, чем годом ранее. К началу 2022 года во Владимирской области проживали 1, 32 млн человек.