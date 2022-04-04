Сегодня, 4 апреля, Дмитрий Нагиев празднует свое 55-летие. Невероятно талантливый, харизматичный и остроумный, он всегда пользовался популярностью среди дам. О романах знаменитого актера уже давно ходят легенды, а скрытая от чужих глаз личная жизнь то и дело будоражит интерес публики.

Сегодня, 4 апреля, Дмитрий Нагиев празднует свое 55-летие. Невероятно талантливый, харизматичный и остроумный, он всегда пользовался популярностью среди дам. О романах знаменитого актера уже давно ходят легенды, а скрытая от чужих глаз личная жизнь то и дело будоражит интерес публики.Дмитрий Нагиев хранит свою личную жизнь в секрете уже много лет. Такой тактики он придерживается после развода с радиоведущей Алисой Шер. Пока артист оставляет свои амурные дела за кадром, общественность то и дело приписывает ему многочисленные романы, строит догадки и раскапывает новые детали, якобы разоблачающие таинственных жен, любовниц и даже внебрачных детей Дмитрия.Единственная женаОфициально Дмитрий Нагиев был женат всего один раз. В 1986 году его супругой стала Алла Щелищева, больше известная как Алиса Шер. Молодые люди поженились, когда Дмитрию было всего 19 лет, стали родителями сына Кирилла и вместе прокладывали себе путь к успеху. Брак супругов просуществовал около 18 лет, а потом распался.Наследник Дмитрия и Алисы давно вырос, добился успехов в актерской карьере и, как и обаятельный отец, обзавелся целой армией поклонниц. Ради сына бывшие супруги смогли найти общий язык после развода, однако мир дался им нелегко. Шер была обижена на мужа, который постоянно крутил романы на стороне, и даже написала откровенную книгу о его похождениях.Гузеева, Бузова и не толькоОб интрижках Дмитрия Нагиева ходят легенды уже не один десяток лет. Актеру приписывали романы с Анной Самохиной, Жанной Фриске, Ириной Темичевой и другими знаменитыми коллегами. Лишь малая часть из них получила подтверждение, а другие так и остались дружбой, приправленной домыслами злых языков.Одной из самых громких деталей личной жизни Дмитрия Нагиева стала его . Между артистами, часто пересекающимися по работе, всегда была какая-то загадка. Как оказалось, не просто так. В молодости Лариса тоже стала жертвой чар привлекательного актера – между ними вспыхнул короткий, но страстный роман со всеми вытекающими. Благодаря Нагиеву Гузеева получила прозвище "Соковыжималка", которое прилипло к ней очень надолго.Бурная молодость давно осталась позади, но слухов о личной жизни Дмитрия меньше не стало. Несколько лет назад его, например, заподозрили в интрижке с Ольгой Бузовой. В Сеть попали скриншоты , но Нагиев заявил, что их связывают только приятельские отношения.Жизнь на две семьи и внебрачные детиДмитрий Нагиев не раскрывает деталей своей личной жизни, однако уберечь ее от внимания актеру удается далеко не всегда. Журналисты то и дело пытаются поймать ведущего в компании женщин, которых называют его фактической женой и любовницей, и охотятся за кадрами его.Нагиев уже не раз намекал, что не одинок, но ни разу не называл имя своей возлюбленной. Поговаривают, артист уже много лет живет с Натальей Коваленко, к которой якобы ушел от Алисы Шер. По слухам, женщина подарила телеведущему сына Марка. Впрочем, не так давно он даже , поздравив его с 13-летием. Однако Дмитрий не уточнил, что Марк является его наследником.Помимо Натальи Коваленко, в СМИ обсуждали еще некую Анну Спектор. По данным журналистов, актер уже несколько лет живет на две семьи и растит не только сына от Натальи, но и дочь от Анны. Поговаривают, знаменитый отец назвал девочку Мирой и дал ей свою фамилию.