Во Владимирской области мерами реагирования прокуратуры ликвидирована задолженность по зарплате...

Во Владимирской области мерами реагирования прокуратуры ликвидирована задолженность по зарплате перед работниками местного предприятия - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Прокуратурой Киржачского района Владимирской области проведена проверка деятельности ОО «КФЗ».Установлено, что по состоянию на 02 марта 2022 года у предприятия имелась задолженность по выплате заработной платы за вторую половину февраля 2022 года перед 53 работниками в размере более 400 тыс. рублей, компенсация за задержку выплаты заработной платы в порядке требования ст. 236 ТК РФ работникам организации не начислялась и не выплачивалась.В этой связи в отношении юридического лица ООО «КФЗ» и его генерального директора возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 Ко АП РФ (невыплата заработной платы ).Также в адрес ООО «КФЗ» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.В результате принятия комплекса мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.Фото: freepik