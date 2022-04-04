С 4 апреля в рабочие дни между Гороховцом и Нижним Новгородом будут ходить ускоренные электрички....

С 4 апреля в рабочие дни между Гороховцом и Нижним Новгородом будут ходить ускоренные электрички. Об этом сообщили на сайте компании РЖД.Поезд №6102 будет отправляться из Гороховца в 06.12 и прибывать на Московский вокзал в 07.34. Поезд №6101 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 05.50, а прибывать на ст. Гороховец в 07.10. Кроме того, поезд №6102 будет доступен для пассажиров также в субботу.Ввод новых пригородных поездов позволяет организовать в утренние часы на Гороховецком направлении тактовое движение. Отправление электричек каждые 30 минут. Что позволит пассажирам станций Решетиха, Сейма, Ильиногорская, Ильино и других остановочных пунктов этого направления более эффективно планировать свое время при поездке на пригородном поезде.Фото: lince.ru