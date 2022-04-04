С начала года во Владимире убрали более 500 надписей с рекламой наркотиков. Коммунальные службы города Владимира с помощью волонтеров ежедневно удаляют с фасадов зданий, заборов и других

С начала года во Владимире убрали более 500 надписей с рекламой наркотиков. Коммунальные службы города Владимира с помощью волонтеров ежедневно удаляют с фасадов зданий, заборов и других поверхностей, в том числе с дорожных знаков, светофоров и даже c тротуаров незаконно размещенную рекламу и различные «граффити», уродующие внешний вид города. Во многих случаях эти надписи являются