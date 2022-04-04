Москва продолжает повышать устойчивость экономики в регионе.

Москва продолжает повышать устойчивость экономики в регионе.Экономика и социальная сфера Москвы продолжает адаптироваться к работе в новых реалиях. Власти столицы делают все, чтобы этот процесс был максимально быстрым и комфортным. На прошлой неделе на федеральном уровне были приняты ключевые решения. Это отсрочки для бизнеса по уплате налогов, а также упрощение процедуры импорта и ряд других мер.В Москве началась реализация ранее принятых мер, а также приняты новые. Речь идет о субсидировании кредитов для строителей. В ближайшее время начнет действовать вторая городская программа субсидирования процентных ставок. Кредиты по льготным ставкам смогут получить инвесторы для строительства нежилых объектов. На это Москва выделит 10 миллиардов рублей в дополнение к 10 миллиардам на поддержку промышленности.Помимо этого в Москве упростилась процедура изменения госконтрактов на строительство по городскому заказу. Теперь можно будет оперативно адаптировать контрактные цены в зависимости от ценовой политики. Такие меры будут способствовать деловой активности в регионе, а также сохранению рабочих мест в строительной отрасли.В Москве активно развивается машиностроение и информационные технологии. Для нужд транспорта, здравоохранения и образования Москва закупает программного обеспечения (ПО) на 25 миллиардов рублей ежегодно. Для стимулирования этой сферы столичные власти не будут сокращать закупки оборудования и ПО. Финансовая поддрежка отрасли продолжается. Из семи миллиардов рублей на льготное кредитование бизнеса львиная доля будет предназначена именно для ИТ-компаний.Москва будет постепенно переходить на долгосрочные контракты, которые помогут предприятиям строить производственные и инвестиционные планы на долгосрочное будущее. К примеру, сотрудничество с лифтостроительными заводами станет долгосрочным. По программе капремонта Москва запускает порядка трех тысяч новых лифтов в год.В условиях санкции нелегко пришлось крупнейшей в России группе компаний, занимающейся грузовыми авиаперевозками "Волга-Днепр". Бизнес этой группы рассчитан на глобальный рынок, более 90% грузоперевозок компаний приходились на международные полеты. Ей принадлежит около 50 грузовых самолетов "Боинг", "Ил" и "Ан".После закрытия западных стран для российских самолетов, отказа в техническом обслуживании "Боингов", роста числа подсанкционных товаров и приостановке сертификатов летной годности для зарегистрированных в Бермудах бортов, "Волга-Днепр" практически прекратила полеты. Эту пробоину старается перекрыть Москва. Столица сыграет главную роль в создании грузового авиамоста с другими регионами страны, а также с дружественными странами – такими как Китай, Индия, Турция, ОАЭ.По поручению президента России Владимира Путина 1 апреля было подписано соглашение с авиакомпанией "Волга-Днепр" по транспортному заказу на сумму в 9,5 миллиарда рублей. Правительство Москвы выступает в качестве заказчика.До конца года самолеты компании доставят около 20 тысяч тонн критически важных грузов, включая медикаменты и продукты питания, а также оборудование в сфере информационных технологий и связи, комплек­тующие для столичных предприятий. Именно такие меры позволили восстановить логистические цепочки и доставлять товары в Россию и из России.Помимо этого для поддержки бизнеса столичные власти вводят субсидии на покупку машин такси и каршеринга. Сейчас в Москве работает около 155 тысяч машин такси и 30 тысяч каршеринговых машин. Субсидии от столичного региона в эту отрасль шли с 2012 года. В условиях новых реалий Москва увеличит субсидии в два раза.Ранее сообщалось, что программа стимулирования вакцинации от COVID-19 хорошо зарекомендовала себя в столичном регионе и продлена на три месяца.