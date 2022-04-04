При наличии недостатков подрядчик будет ликвидировать их за свой счёт.

Власти Владимирской области приступили к масштабному обследованию дорог. Специальная лаборатория проверит их на наличие дефектов. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.Напомним, что госконтрактами установлены гарантийные сроки ремонтов. Они составляют от 4 до 6 лет. При наличии недостатков подрядчик будет ликвидировать их за свой счёт.«Так, в Собинке строителям предстоит устранить замечания на улицах Димитрова и Молодёжная, ремонт которых выполнялся в 2019 и 2020 годах», - пояснили в администрации Владимирской области.Весь апрель будет проводиться объезд автомагистралей регионального и межмуниципального значения. Исследуется не только состояние дорожной одежды, но и искусственных сооружений. Предстоит осмотреть обочины, съезды и коммуникации, определить количество кустарников для вырубки. Специалисты также оценят состояние знаков, скамеек и урн на остановках общественного транспорта.