На студенческом межкомандном соревновании под названием “Управленческий ринг” сошлись лучшие студенты РАНХиГСа. Владимирский филиал Российской академии государственной службы и

На студенческом межкомандном соревновании под названием “Управленческий ринг” сошлись лучшие студенты РАНХиГСа. Владимирский филиал Российской академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте Российской Федерации – это авторитетный вуз, который готовит лучших управленцев для нашего региона и всей страны. Уже несколько лет Владимирский филиал устраивает подобные соревнования между своими студентами, чтобы закрепить знания и получить