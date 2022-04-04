С 1 апреля в городе стартовал весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке.

Во Владимире определились с датами городских субботников. Они состоятся 16 и 23 апреля. С 1 апреля в городе стартовал весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке.«Руководителям структурных подразделений мэрии поручено обеспечить уборку закреплённых территорий», - пояснили в пресс-службе горадминистрации.Особое внимание чиновники уделят ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке дворов, гаражно-строительных кооперативов и садовых товариществ.Главам предприятий рекомендовано организовать вырубку и вывоз поросли в охранной зоне инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.