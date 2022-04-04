Стоимость не принятой мэрией документации - 4,5 млн рублей.

Арбитражный суд Владимирской области незаконным односторонний разрыв контракта на проектно-изыскательские работы по дороге, соединяющей улицу Диктора Левитана и Нижнюю Дуброву. Стоимость не принятой мэрией документации - 4,5 млн рублей.В 2020 году подрядчиком выбрали компанию «Ивановодорпроект», которая оспорила отказ от горадминистрации от оплаты. Власти ссылались на нарушение сроков и несоответствие ГОСТам. Свои доводы проектировщики изложили в суде. Фирма заявляла, что по вине ответчика возникли препятствия, которые не позволили сдать работу в срок.Требования ивановцев удовлетворены в полном объёме. Односторонний разрыв признан недействительным. С горадминистрации взысканы судебные издержки.Решение не окончательное. Вердикт может быть обжалован в вышестоящей инстанции.