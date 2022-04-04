Из незаконного оборота изъят раствор, из которого преступники могли бы изготовить свыше шести килограммов готового наркотика.

В Александрове на скамью подсудимых угодил гражданин Беларуси, работник нарколаборатории. Об этом рассказывает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Являясь членом организованной преступной группы, с конца лета 2020 года по апрель 2021 года, обвиняемый принимал участие в производстве «синтетики». «Бизнес» располагался в передвижной лаборатории, организованной в лесах Александровского района.Запрещённые вещества передавались оптовым курьерам через закладки. Дилеры развозили их по стране.«Работа банды осуществлялась в условиях секретности. Связь с организатором и кураторами злоумышленники держали через сайты теневого сегмента интернета, при помощи «левых» сим-карт, оформленных на подставных лиц, а также анонимных мессенджеров. Расчеты велись через виртуальные платежные обменники», - пояснили в ведомстве.Из незаконного оборота изъят раствор, из которого преступники могли бы изготовить свыше шести килограммов готового наркотика.Уголовное дело передано в Александровский городской суд для рассмотрения.