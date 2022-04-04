После потепления, когда стены прогреются, владельцы должны начать восстановительные работы. В мэрии сообщили, что они закончатся до начала лета.

В историческом центре Владимира по кирпичикам рушится здание на Большой Московской, построенное ещё при царе. Трёхэтажка является памятником архитектуры.На минувшей неделе в соцсетях появилось , как от дома отвалилось несколько кирпичей. Куски стены лежат на асфальте. Вокруг нет сигнальной ленты. Видимо, после потепления отслоилась штукатурка. Сейчас на объекте культурного наследия уже виднеются трещины, кирпичная кладка едва ли не падает на прохожих, окна - покосились. Появилось ограждение.Постройка принадлежит трём физическим лицам. Собственникам направлены предписания о необходимости незамедлительного ремонта фасада.После потепления, когда стены прогреются, владельцы должны начать восстановительные работы. В мэрии сообщили, что они закончатся до начала лета.