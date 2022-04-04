Сегодня, 4 апреля 2022 года, в 6.16 утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области...

Сегодня, 4 апреля 2022 года, в 6.16 утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Гороховецкий район, д. Крутово, ул. Крутовская, д.13.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные не дали огню распространиться на соседний дом, и оперативно ликвидировали горение на площади 100 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 10 человек личного состава, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.