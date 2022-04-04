По данным городской администрации, в этом сезоне во Владимире дополнительно отремонтируют 15...

По данным городской администрации, в этом сезоне во Владимире дополнительно отремонтируют 15 участков дорог. Пять объектов находятся в историческом центре города, еще 10 являются внутриквартальными дорогами.В число улиц, на которых будут проводиться работы входят : улица Княгининская, от пересечения с Гагарина до пересечения с Никитской, улица Ильича и 1‑ю Никольская, Вознесенская и Николо-Галейская улицы, Михайловская, Хлебозаводская, Асаткина, Подбельского. Работы будут проводиться и в Перекопском городке.На портале госзакупок размещено три контракта на содержание дорог во Владимире на общую сумму 12 миллионов рублей.Фото: freepik