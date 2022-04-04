Made in Владимир. Мультфильмы местной студии Мульт Мьюзик, начиная с июня, будут транслироваться...

Made in Владимир. Мультфильмы местной студии "Мульт Мьюзик", начиная с июня, будут транслироваться на видеоплощадках и телеканалах Китая. Мультики про веселый Тыр-тыр-трактор уже набирают многомиллионные просмотры. Создатели и руководители мультстудии побывали в гостях у наших коллег на радио "Маяк".