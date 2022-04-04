Made in Владимир. Мультфильмы местной студии Мульт Мьюзик, начиная с июня, будут транслироваться...
<a href="https://33live.ru/novosti/04-04-2022-v-gostyax-u-radio-mayak-pobyvali-sozdateli-vladimirskoj-studii-mult-myuzik-chi-video-nabirayut-mnogomillionnye-prosmotry.html" target="_blank">В гостях у радио Маяк побывали создатели владимирской студии Мульт Мьюзик, чьи видео набирают многомиллионные просмотры</a> - Made in Владимир. Мультфильмы местной студии Мульт Мьюзик, начиная с июня, будут транслироваться...
[url=https://33live.ru/novosti/04-04-2022-v-gostyax-u-radio-mayak-pobyvali-sozdateli-vladimirskoj-studii-mult-myuzik-chi-video-nabirayut-mnogomillionnye-prosmotry.html]В гостях у радио Маяк побывали создатели владимирской студии Мульт Мьюзик, чьи видео набирают многомиллионные просмотры[/url] - Made in Владимир. Мультфильмы местной студии Мульт Мьюзик, начиная с июня, будут транслироваться...