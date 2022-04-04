Она пробудет под стражей два месяца.

В городе Карабаново 38-летнюю , подозреваемую в мошенничестве, арестовали на два месяца. Полиция возбудила на неё уголовное дело. Женщине вменяют незаконную приватизацию и продажу муниципального жилья.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в декабре 2020 года заведующая отделом имущественных и земельных отношений МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения города Карабаново», используя служебное положение, незаконно завладела «трёшкой». Она оформила недвижимость на подставное лицо. Впоследствии жильё продали за 500 тысяч рублей. Как вы догадываетесь, деньги за имущество поступили не в бюджет, а в карман злоумышленницы.В минувшие выходные Александровским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения женщины под стражу. Обвиняемая и адвокат просили не отправлять её в СИЗО.«Изучив материалы дела, суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал подозреваемую», - рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.