В МЧС напоминают родителям о необходимости разъяснять своим чадам, что спички детям не игрушки. Зажигалки - тоже.

Детская шалость с огнём едва не привела к гибели 9-летнего мальчика в Коврове. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Утром 4 апреля в 7.20 в ведомство поступило сообщение о возгорании в квартире дома №30 на улице Запольная. Прохожие рассказали о воспламенение на балконе.«Пожарные сформировали звенья газодымозащиты и вошли в помещение. Дома оказался 9-летний ребёнок. Мальчик остался один и играл с зажигалкой. В результате загорелось сохнущее на балконе бельё, от которого моментально вспыхнул пластиковый потолок. Юнец не растерялся и к моменту прибытия пожарных самостоятельно потушил огонь», - уточнили в МЧС.Площадь пожара составила 50 квадратных сантиметров.Напомним, что с начала года на пожарах во Владимирской области погибли уже двое несовершеннолетних.В МЧС напоминают родителям о необходимости разъяснять своим чадам, что спички детям не игрушки. Зажигалки - тоже.