В Коврове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи и грабежа. В марте текущего года в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение от жителя города

В Коврове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи и грабежа. В марте текущего года в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение от жителя города Коврова по факту совершенной кражи из его гаража, расположенного в районе улицы Муромской. Среди похищенного мужчина указал видеорегистратор, домкрат, аккумулятор, насос и автомойку. Потерпевший оценил материальный ущерб в