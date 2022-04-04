В Москве улучшилась эпидемиологическая обстановка. В связи с этим власти приняли меры.

В Москве улучшилась эпидемиологическая обстановка. В связи с этим власти приняли меры.Благодаря значительному уменьшению ежедневного числа заразившихся коронавирусом график работы больниц было решено перестроить. Усиленный режим работы, который был введен во время разгара пандемии коронавируса, больше не нужен.Теперь власти региона начнут уделять большее внимание плановой медицинской помощи. Около пяти тысяч коек уже вернули из режима работы в ковидных госпиталях на обычный график. Большая часть из медицинских точек, которые были центрами по борьбе с ковид, будет законсервирована. Это госпитали в ледовом дворце "Крылатское", "Сокольники", ТЦ "Москва", а также в павильоне № 75 на ВДНХ.Большинство амбулаторных КТ-центров перешло на обычный режим приема пациентов. Также в плановый режим работы вернулась часть реабилитационных центров, где временно располагались обсервационные залы для москвичей с легкими формами ковида. При этом пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве продолжают принимать 11 больниц на более чем три тысячи коек. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.Среди больниц, которые принимают зараженных ковидом людей, остается ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого, больницы № 51 и 52, № 1 и 2, клинический центр "Вороновское", а также детские больницы № 6 и имени З.А. Башляевой. Отмечается, что Вв случае необходимые власти Москвы готовы вновь развернуть более 22 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.