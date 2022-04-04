Рязанский губернаторский симфонический оркестр выступит на сцене областной филармонии 8 апреля. Музыканты оркестра – постоянные творческие партнеры владимирской филармонии. Их концерты

Рязанский губернаторский симфонический оркестр выступит на сцене областной филармонии 8 апреля. Музыканты оркестра – постоянные творческие партнеры владимирской филармонии. Их концерты многократно проходили при полном аншлаге. Зрители с восторгом отзываются, о том какое удовольствие доставляет мощное и величественное звучание симфонического оркестра. Рязанский оркестр существует уже 60 лет. С 2009 года им руководит Сергей Оселков, выпускник