Они нашли машину для перевозки краденого, посадили за руль ничего не подозревающего коллегу и вывезли с территории ФКУ Т-1 стройматериалы на 19 тысяч рублей.

В Петушинском районе под суд пойдут два сотрудника ФСИН, которые обвиняются в присвоении с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В сентябре 2021 года заместитель начальника тюрьмы в городе Покров, а также старший инспектор отдела охраны задумали украсть строительные материалы, предназначенные для капремонта колонии.Они нашли машину для перевозки краденого, посадили за руль ничего не подозревающего коллегу и вывезли с территории ФКУ Т-1 стройматериалы на 19 тысяч рублей. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.«Обвиняемым грозит до 6 лет заключения. Уголовное дело рассмотрит Петушинский районный суд», - подытожили в ведомстве.