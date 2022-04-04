Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Работа есть! Вынужденные переселенцы из Украины и...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Работа есть!Вынужденные переселенцы из Украины и Донбасса устраиваются на работу во Владимирской области. Какие профессии они выбирают?- Ковровские проблемыНедостроенный корпус больницы, вечный дорожный вопрос и смена подрядчика для школы. Глава региона Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в Коврове- 33 года владимирскому ТВ33 года с первого телевизионного эфира в регионе... Некруглый юбилей ГТРК Владимир.