Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Работа есть!
Вынужденные переселенцы из Украины и...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Работа есть!
Вынужденные переселенцы из Украины и Донбасса устраиваются на работу во Владимирской области. Какие профессии они выбирают?
- Ковровские проблемы
Недостроенный корпус больницы, вечный дорожный вопрос и смена подрядчика для школы. Глава региона Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в Коврове
- 33 года владимирскому ТВ
33 года с первого телевизионного эфира в регионе... Некруглый юбилей ГТРК Владимир.