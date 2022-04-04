Жителей Владимира призывают принять участие в электронном голосовании за благоустройство городских...

Жителей Владимира призывают принять участие в электронном голосовании за благоустройство городских пространств в 2023 году. Оно начнется пятнадцатого апреля и будет проходить в течение двух недель с использованием портала Госуслуг.В списке 8 объектов: Площадь Победы, скверы наулицах Добролюбова, Сперанского, Горького, Девической, Гвардейской в Юрьевце,на проспекте Строителей у "Новинки", Зерновского сквера. Проголосовать смогут все горожане, достигшие14-летнего возраста, - сообщает пресс-служба горадминистрации.