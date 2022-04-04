Многие люди связывают своё будущее именно с Россией и нашим регионом. Сейчас основная задача -...

Многие люди связывают своё будущее именно с Россией и нашим регионом. Сейчас основная задача - помочь вынужденным переселенцам в адаптации и трудоустройстве. Репортаж Александр Сыпченко.Массажист Валентина Савенкова всю жизнь прожила в Мариуполе. Во Владимир, как и другие вынужденные переселенцы прибыла в марте. Своё будущее связывает именно с Россией. По словам Валентины, сидеть на шее у государства не хочет, привыкла зарабатывать сама.Валентина Савенкова, массажист:- Адаптировалась, потому что очень хорошие люди. Я никогда не думала, что наш радушно так встретят. Потому что это нагрузка на экономику, приезжает столько людей, и люди все вещи несут, сладости детям несут.Среди прибывших, а их сейчас полторы тысячи, много высококвалифицированных специалистов, которые могут внести свой вклад в экономику области. Магир Джафаров- владелец салона красоты. Именно он взял на работу Валентину Савенкову. Сегодня многие посетители салона записываются именно к ней. Работающие в сфере красоты предприниматели, по словам Магира Джафарова, с радостью примут на работу вынужденных переселенцев.Магир Джафаров, владелец салона красоты:- Для начала мы просто хотели помочь, мы узнали, что там есть парикмахеры и, возможно, есть массажист, так как мы работаем в социальных направлениях и общаемся очень много с парикмахерами, много общаемся со всеми другими директорами салонов мы могли их спокойно помочь трудоустроить.Вакансии готовы предложить и многие крупные предприятия области. К примеру, швейная фабрика в Коврове может принять сразу 50 швей. Повара, медсестры, курьеры. По словам заместителя губернатора Владимирской области Дмитрия Лызлова, это самые востребованные профессии среди вынужденных переселенцев.Дмитрий Лызлов, заместитель губернатора Владимирской области, руководитель оперативного штаба:- Идет точечная работа сотрудников службы занятости, выявляется потребность в предприятиях на территории, выявляется, кто из прибывших желает трудоустроиться. Вот сейчас в частности более 100 человек, 124 обозначили желание трудоустроиться, 10 уже пошли на работу.Приток рабочей силы должен вызвать здоровую конкуренцию на рынке. Впереди- и весенне-полевые работы. Многим сельхозпроизводителям также будет нужна помощь. Сейчас на федеральном уровне разрабатывается механизм упрощенного трудоустройства переселенцев на работу.Александр Сыпченко, Егор Герасимов."Вести-Владимир"