В Ленинский районный суд г. Владимира поступило более десяти административных исков, связанных с...

В Ленинский районный суд г. Владимира поступило более десяти административных исков, связанных с проведением специальной военной операции на Украине.Военной прокуратурой Владимирского гарнизона в ходе мониторинга Интернета были выявлены сайты, содержащие сведения, раскрывающие потери личного состава Вооруженных сил РФ в период проведения специальной военной операции, имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные.Военный прокурор Владимирского гарнизона обратился в суд с требованием принять меры в виде ограничения доступа к информации на страницах сайтов.Все дела назначены к судебному разбирательству, информирует Ленинский районный суд г. Владимира.