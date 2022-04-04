Его посетило рекордное количество абитуриентов. Будущих студентов познакомили с преподавательским...

Его посетило рекордное количество абитуриентов. Будущих студентов познакомили с преподавательским составом и помогли им выбрать учебные направления.Анна Смирнова пришла на день открытых дверей вместе с мамой. Школьница в этом году сдает ЕГЭ. Вопрос о том куда поступать уже почти решён. Таможенное дело - хорошая инвестиция в будущее, считают в семье.Анна Смирнова, абитуриент:- Начиная с 9-го класса, я решила сдавать обществознание, русский язык и информатику. Т.е., в основном по предметам. Я пришла побольше узнать об этом университете, определиться с какой-нибудь направленностью.Юлия Смирнова, мама:- Знаем, что направлений здесь достаточно много для поступления и также знаю, что практически все студенты, около 90% трудоустроены по организациям Владимира, Владимирской области.Большое значение уделяется самоопределению и будущему трудоустройству студентов. Академия заключает соглашения с работодателями, проводит мастер-классы, деловые игры и тренинги. Студенты знакомятся с работой администрации городов и районов. Лекции и семинары проводят преподаватели высочайшего класса. Все кафедры возглавляют ученые - доктора наук, профессора и доценты.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХИГС, заместитель председателя Законодательного Собрания:- Многие абитуриенты выбирают Владимирский филиал Президентской академии, как лучшую инвестицию в своё будущее, свое образования. И конечно же, мы рады и вниманию со стороны абитуриентов и как потом какие к нам приходят студенты. Потому что мы действительно гордимся нашими студентами. И действительно очень любознательные, очень активные, очень инициативные.РАНХиГС- один из крупнейших в России и Европе ВУЗов социально-экономического и гуманитарного профиля. Владимирский филиал академии - одно из ведущих учреждений высшего образования в регионе. Задача вуза - создать комфортные условия для раскрытия способностей студентов, эффективного профессионального и личностного роста, что, в свою очередь помогает выпускникам добиться успеха в современном обществе.Артём Яковенко, Александр Чунаев."Вести-Владимир"