Как выглядеть блистательно не только на подиуме? Ощущать себя здоровым, не чувствовать усталости и...

Как выглядеть блистательно не только на подиуме? Ощущать себя здоровым, не чувствовать усталости и не набирать лишние килограммы? Что делать - ищем ответы и для мужчин и для женщин в профессиональных советах владимирского нутрициолога Светланы Скворцовой.Сдача анализов лишь подтвердит то, что мы и так видим, - рассказывает нутрициолог. Но мозг всегда отрицает проблему. На здоровье человека ежедневно влияют 6 десятков гормонов. Среди них те, которые особенно отражаются на красоте и силе мужчины и женщины.Светлана Скворцова, нутрициолог: «Безусловно первый гормон, и он очень важен, - это гормон инсулин. И вот как раз-таки, если брать диагностику, признаки здоровой женщины и здорового мужчины в 21 веке, то это первый тест на объем талии».Талию замеряем по пупку. Норма для женщин - не больше 80-ти сантиметров, для мужчин - не больше 94-х. Отклонение от стандарта говорит о проблемах с инсулином.Светлана Скворцова, нутрициолог: «Глюкоза должна поступить в мышцу и дать ей функционировать. Если проблемы с инсулином, глюкоза в клетку никогда не зайдет, инсулин будет расти-расти-расти вместе с уровнем глюкозы и откладываться в жир. Соответственно мы будем иметь что? Мы будем иметь преобладание жировой ткани над мышечной. Это лишний вес, либо же вторая стадия - это недостаток веса».При инсулинорезистентности похудеть или поправиться почти невозможно. Не заметив проблему вовремя, можно дойти и до уколов.Светлана Скворцова, нутрициолог: «Второй гормон - это, естественно, половые гормоны - эстроген и тестостерон. Тестостерон - мужской гормон, эстроген - женский гормон. И здесь нужно говорить о том, что в принципе, что эстроген - гормон, который делает из женщины женщину, тестостерон из мужчины мужчину».Узнать в порядке ли эстроген, женщинам поможет тест на силу мышц. Встаем прямо, поднимаем одну ногу, руки по швам, вперед или на пояс. Закрываем глаза и пытаемся простоять 30 секунд. Если мышцы крепкие и эстрогена достаточно, вы легко справитесь.Светлана Скворцова, нутрициолог: «Есть второй тест, когда мы в принципе проверяем подвижность позвоночника, работу позвоночника. Ноги на ширине плеч, спина должна быть прямая. Мы делаем наклон».Женщины 20-30 лет при наклоне должны свободно касаться пола ладонями, пальцами- в 40 лет, в 50 - дотягиваться до середины голени, старше 60-ти - до коленей. Всё с абсолютно прямой спиной. Предварительный тест показал проблему? Обязательно сдайте эти анализы и обсудите с нутрициологом и, если необходимо, с врачом, как убрать базовый дефицит. Чаще всего, проблема в питании! Например, половые гормоны происходят из жиров и белка. Если лишить себя полезных масел таких, как в нежареных орехах, семечках, авокадо, и вместо этого питаться "канцерогенной" пищей приготовленной на растительном масле, мы можем лишиться молодости раньше срока или усилить риск онкологии.Светлана Скворцова, нутрициолог: «Подсолнечное, а уж тем более рафинированное масло, оно содержит Омегу-6 и Омегу-9, которые провоцируют воспаления в организме. Т.е., если воспаления в организме есть, вы его будете только усиливать. Поэтому масло должно быть нерафинированное, оливковое, есть тыквенное, кунжутное, - любое, оно будет хорошо, но обязательно нерафинированное и обязательно в стеклянной банке».Отлично помогают поддержать эстроген 10 орехов миндаля в день, жирная рыба и чайная ложка черного кунжута.Тестостерон увеличивают мед, та же рыба, чернослив и грецкие орехи.Светлана Скворцова, нутрициолог: «Есть топ 3 продукта для мужчины, которые будут снижать уровень тестостерона. И первый продукт - это жареная картошка. Жареная картошка - она просто будут приводить к сосудистой импотенции. Почему? Потому что в принципе жареный картофель, особенно, если он пожарен на подсолнечном рафинированном масле, это те же самые канцерогены. Канцерогены - они будут откладываться и в холестериновые бляшки (это потом высокий риск инфарктов и инсультов), и, конечно, будут напрямую влиять на выработку тестостерона».Если без картошки никуда, на первом этапе, заменяем только масло для жарки.Подойдет масло гхи (топленое), рафинированное кокосовое, авокадо или виноградной косточки.На втором этапе запекаем картошку с мясом в духовке. Майонез делаем сами.3 этап - готовим картошку в мундире с топленым маслом и зеленью (она поможет пищеварению).Светлана Скворцова, нутрициолог: «Следующий продукт - это жареное мясо. Это туда же. Все, что пожарено на сковородке с маслом, это будут не полезные жиры, будут трансжиры. Поэтому жареное мясо заменяем на пареное, в духовке, жареное на гриле. Сковородка должна быть сухая, либо прям чуть-чуть топленого масла, ну чисто смазать. Если мы говорим про шашлык, то это другое».Вводите в рацион мужчины полезные масла постепенно. Сошлитесь на исследование, расскажите любимому, как сильно повышает уровень тестостерона горсть тыквенных семечек в тарелке. Половая активность сохранится до 90 лет, улыбается Светлана. Так и с авокадо. Перед таким аргументом мужчинам не устоять!Кстати, из-за фитиновой кислоты в семечках, которая препятствует всасыванию витаминов и минералов, перед употреблением их нужно вымочить.Светлана Скворцова, нутрициолог: «И третий продукт, а точнее напиток, - это пиво. Потому что оно содержит женские, эстрогеноподобные вещества, которые делают по сути из мужчины женщину. Начинает расти грудь, начинает расти живот. Мы уже имеем в принципе скорее всего инсулинорезистентного мужчину - не тестостеронового. Поэтому для мужского здоровья пиво я вообще не советую. Я советую его заменить».Светлана утверждает, у здорового мужчины кризиса среднего возраста не будет. Никаких самокопаний, скорее - желание заработать. О дефиците половых гормонов у обоих полов говорит: снижение либидо, головные боли, шелушение кожи и высыпания, у женщин - проблемы с циклом.Светлана Скворцова, нутрициолог: «У здоровой женщины красивая кожа, блеск в глазах, не выпадают волосы, у нее есть силы жить, у нее не болит голова, у нее хороший качественный цикл. Здоровый мужчина - он уверенный в себе мужчина. Он может принимать решения, есть энергия жить половой жизнью. Если мужчина лежит целый день на диване, нет, это не здоровый мужчина. Здорового мужчину тянет на спорт».Так что прежде, чем есть посмотрите в тарелку и спросите, что мне это даст? Гамбургер - целлюлит, лишний вес, дефицит половых гормонов (ранний климакс). А кусок мяса на гриле и салат? Клетчатку, красивые волосы, кожу, фигуру. И помните, кто знает меру, тому можно всё. Любовь Клюквина, Семен Карпов, В-В.