На этот раз сотрудники МЧС раздавали владимирцам памятки. Однако за нарушение запрета выхода на весенний лёд предусмотрен штраф - от 800 до 4000 рублей.

В минувшие выходные сотрудники ГИМС и МЧС провели рейд на Содышке. Мероприятие состоялось в рамках акции «Тонкий лёд». Спасатели напоминают рыбакам об опасности выхода на водоёмы.Несмотря на оттепель, любители владимирцы продолжают удить рыбу. В субботу на реке рыбачили около 100 человек. Сотрудники госинспекции по маломерным судам патрулировали Содышку с использованием судна на воздушной подушке «Пегас 5У». На этот раз они раздавали владимирцам памятки. Однако за нарушение запрета выхода на весенний лёд предусмотрен штраф - от 800 до 4000 рублей.«Перепады температур разрушили его структуру. Он перестал быть однородным и безопасным. Риск может оказаться смертельным», - объясняют в МЧС.Напомним, что акция продлится в 33-ем регионе до 21 апреля.