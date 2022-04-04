1 апреля во Владимире начался традиционный весенний месячник по благоустройству и санитарной...

1 апреля во Владимире начался традиционный весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города, который продлится до 30 апреля. Проведение общегородских субботников по весенней уборке территории города запланировано на 16 и 23 апреля.Руководителям структурных подразделений мэрии поручено обеспечить выполнение подведомственными муниципальными предприятиями и учреждениями работ по содержанию закрепленных за ними объектов благоустройства и относящихся к ним элементов. Особое внимание в ходе весеннего месячника будет уделено выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм собственности, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ.Руководителям предприятий независимо от форм собственности, ответственным за содержание коммунальных объектов, надземных и подземных инженерных сооружений, рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли и самосева в охранной зоне инженерных коммуникаций и объектов коммунальной инфраструктуры.Фото: администрация Владимирской области