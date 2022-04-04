Представительница Владимирской областной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и...

Представительница Владимирской областной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Анастасия Короткова стала победителем чемпионата России по самбо (спорт глухих) в весовой категории до 60 кг - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Соревнования проходили в Зеленограде с 1 по 3 апреля, в них приняло участие свыше 100 спортсменов из 23 регионов страны.Самбисты из этой же Владимирской спортшколы также показали хорошие результаты: Артём Косачёв занял 2 место в весовой категории +100 кг, а Екатерина Спирина стала бронзовым призёром в весовой категории 48 кг.Фото: администрация Владимирской области