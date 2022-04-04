Во Владимире открылась фотовыставка судьи-криминалиста Областного суда Алексея Тимошенко. Называется она «Объектив Фемиды». Творчеством будущий юрист увлёкся ещё в школьные годы. Затем

Во Владимире открылась фотовыставка судьи-криминалиста Областного суда Алексея Тимошенко. Называется она «Объектив Фемиды». Творчеством будущий юрист увлёкся ещё в школьные годы. Затем стал совершенствовать мастерство. Любимый жанр Алексея Ивановича – пейзаж. Особенно удаются фотографу реки и озёра, отражающие мир вокруг. Работы Алексея Тимошенко не раз печатались в профессиональных журналах и альбомах. Некоторые украшают даже коридоры