Во Владимире открылась ветеринарная клиника Доктор Кот, где готовы оказать все виды помощи. В...

Во Владимире открылась ветеринарная клиника "Доктор Кот", где готовы оказать все виды помощи. В числе уникальных услуг- ортодонт и суточный мониторинг сердечной активности.В числе первых - на приёме французский бульдог Джордж. Его хозяин говорит, что порода подвержена разными заболеваниями, поэтому за здоровьем питомца они следят постоянно и регулярно посещают профилактические осмотры.Егор Корсаков, хозяин французского бульдога Джорджа:- Мы на самом деле достаточно близко общаемся с нашим ветеринаром. Общение online у нас происходит постоянно. Если что-то забеспокоило - сразу в любое время дня и ночи мы истерично пишем: "Что у нас такое с собакой? Что делать?" Она говорит: "Ничего не делать, пейте воду и приходите на УЗИ.Ветклиника "Доктор Кот" оказывает широкий спектр услуг. Среди уникальных для нашего города - бесперебойная диагностика сердечной активности при помощи аппарата Холтера.Валерия Алтунина, главный врач ветеринарной клиники "Доктор Кот":- Допустим, на приеме животное находится час. За этот час можно пропустить какой-нибудь сбой сердечный. Поэтому иногда требуется полное обследование. Ставится Холтер на 24-48 часов.В клинике принимает стоматолог-ортодонт. Животным реставрируют зубы - ставят пломбы, коронки и даже брекетыВалерия Алтунина, главный врач ветеринарной клиники "Доктор Кот":- Бывают прикусы такие, когда, допустим, собачка не может челюсть сомкнуть, чтобы нормально существовать. /// Это приходится исправлять, ставить системы определенные, ставить брекеты. Чтобы у них была тоже голливудская улыбка.г. Владимир, пр-т Ленина, 48. тел. 8(904)595-77-00г. Суздаль, буль. Всполье, 31 тел. 8(958)510-64-66Заботиться о животных - обязанность тех, кто их приручил. "Доктор Кот" ждёт четвероногих друзей и их хозяев по адресу: проспект Ленина 48.Максим Калашников, Егор Герасимов."Вести-Владимир"