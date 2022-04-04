Во Владимире открылась ветеринарная клиника Доктор Кот, где готовы оказать все виды помощи. В...
Во Владимире открылась ветеринарная клиника "Доктор Кот", где готовы оказать все виды помощи. В числе уникальных услуг- ортодонт и суточный мониторинг сердечной активности.
В числе первых - на приёме французский бульдог Джордж. Его хозяин говорит, что порода подвержена разными заболеваниями, поэтому за здоровьем питомца они следят постоянно и регулярно посещают профилактические осмотры.
Егор Корсаков, хозяин французского бульдога Джорджа:
- Мы на самом деле достаточно близко общаемся с нашим ветеринаром. Общение online у нас происходит постоянно. Если что-то забеспокоило - сразу в любое время дня и ночи мы истерично пишем: "Что у нас такое с собакой? Что делать?" Она говорит: "Ничего не делать, пейте воду и приходите на УЗИ.
Ветклиника "Доктор Кот" оказывает широкий спектр услуг. Среди уникальных для нашего города - бесперебойная диагностика сердечной активности при помощи аппарата Холтера.
Валерия Алтунина, главный врач ветеринарной клиники "Доктор Кот":
- Допустим, на приеме животное находится час. За этот час можно пропустить какой-нибудь сбой сердечный. Поэтому иногда требуется полное обследование. Ставится Холтер на 24-48 часов.
В клинике принимает стоматолог-ортодонт. Животным реставрируют зубы - ставят пломбы, коронки и даже брекеты
Валерия Алтунина, главный врач ветеринарной клиники "Доктор Кот":
- Бывают прикусы такие, когда, допустим, собачка не может челюсть сомкнуть, чтобы нормально существовать. /// Это приходится исправлять, ставить системы определенные, ставить брекеты. Чтобы у них была тоже голливудская улыбка.
г. Владимир, пр-т Ленина, 48. тел. 8(904)595-77-00
г. Суздаль, буль. Всполье, 31 тел. 8(958)510-64-66
Заботиться о животных - обязанность тех, кто их приручил. "Доктор Кот" ждёт четвероногих друзей и их хозяев по адресу: проспект Ленина 48.
Максим Калашников, Егор Герасимов.
"Вести-Владимир"