В четверг, 7 апреля, во Владимирском планетарии пройдет презентация книги «Владимирский планетарий – вместе к звёздам!», посвященной юбилею учреждения. Городской планетарий отметит 60 лет со

В четверг, 7 апреля, во Владимирском планетарии пройдет презентация книги «Владимирский планетарий – вместе к звёздам!», посвященной юбилею учреждения. Городской планетарий отметит 60 лет со дня основания 28 апреля. Все эти годы здесь ведется активная просветительская работа, проводятся лекции, полнокупольные программы, экскурсии, театрализованные представления, наблюдения в телескоп небесных объектов, квесты, мастер-классы, встречи с интересными людьми