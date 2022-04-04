Административные дела назначены к судебному разбирательству.

В Ленинский районный суд Владимира поступило более 10 исковых заявлений, связанных с проведением военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.Военные прокуроры, сидя в интернете, нашли сайты, содержащие информацию о потерях Вооруженных сил РФ на территории сопредельного государства. На ресурсах опубликованы имена, анкеты, а также персональные данные погибших.«В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием ограничить доступ к указанной информации», - пояснили в суде.Административные дела назначены к судебному разбирательству.