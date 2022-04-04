Прокурором Петушинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении...

Прокурором Петушинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников системы ФСИН, присвоивших имущество учреждения.Прокурором Петушинского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников системы ФСИН России. Они обвиняются в присвоении группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.Установлено, что в сентябре 2021 года у заместителя начальника тюрьмы г. Покров, а также старшего инспектора отдела охраны возник замысел похитить строительные материалы, предназначенные для капитального ремонта тюрьмы №1.Они нашли автомобиль и в тот же день на нем под управлением сотрудника учреждения, не осведомленного о их преступленных действиях, вывезли с территории стройматериалы на общую сумму более 19 тыс. рублей.Уголовное дело будет рассмотрено Петушинским районным судом, сообщили в облпрокуратуре.Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Расследование уголовного дела осуществляло СУ СК России по Владимирской области.Фото: Pexels.com