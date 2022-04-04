В России заработала программа Детского кэшбека. На ее финансирование выделено семь с половиной...

В России заработала программа "Детского кэшбека". На ее финансирование выделено семь с половиной миллиардов рублей.Родители у которых более двух детей смогут вернуть пятьдесят процентов от стоимости путевки в детский лагерь. Но не более двадцати тысяч. Оплатить путевку нужно картой Мир и через несколько дней на нее будет зачислен кэшбек. Все подробности на сайте "Мир путешествий". В прошлом году по этой программе отдохнуло более четырехсот тысяч детей.Зарина Догузова, руководитель Ростуризма:- Количество путевок с одной карты не ограничено, количество поездок на каждого ребенка так же не ограничено. То есть детей можно отправлять на любое количество смен. Продажи с детским кэшбеком продлятся до конца лета, а отправиьт ребенка на отдых в рамках программы можно будет с первого мая и на протяжении всего летнего сезона - вплоть до конца сентября.