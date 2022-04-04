С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 147955 владимирцев.

Во Владимирской области на 4 апреля выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 26 человек. Ещё 28 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, по 5 - в Петушинском, Селивановском и Камешковском, по 1 - в Кольчугинском, Судогодском, Собинском и Муромском, 13 - в Александровском, 11 - в Юрьев-Польском, 19 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Гороховецком, 4 - в Меленковском, по 8 - в Вязниковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 147955 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40431 заболевший во Владимире, 17474 - в Ковровском районе и 16229 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.